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Защитники Украины ликвидировали уже более 620 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
380 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n175553-380-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 62 тис. 60 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 380 осіб. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 472 танки;
- 5 тис. 111 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 459 одиниць артилерійських систем;
- 345 одиниць РСЗВ;
- 180 одиниць засобів ППО;
- 266 літаків;
- 234 гелікоптери;
- 1 тис. 79 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 246 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 875 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 136 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.
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