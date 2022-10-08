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Защитники Украины ликвидировали уже более 620 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

380 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

8 окт 2022, 10:56
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Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 62 тис. 60 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 380 осіб. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 472 танки;
  • 5 тис. 111 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 459 одиниць артилерійських систем;
  • 345 одиниць РСЗВ;
  • 180 одиниць засобів ППО;
  • 266 літаків;
  • 234 гелікоптери;
  • 1 тис. 79 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 246 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 875 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 136 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Источник: Ракурс


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