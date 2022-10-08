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Ракурс
На кримському мосту вранці 8 жовтня спалахнула пожежа, фото: Ukrchan

Момент вибуху на кримському мосту потрапив на відео

8 жов 2022, 09:56
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На кримському мосту, незаконно побудованому рашистами для сполучення тимчасово окупованого півострова з росією, сьогодні, 8 жовтня, вранці спалахнула пожежа — загорілися залізничні цистерни, ймовірно, з пальним. Також впала частина розташовного поряд автомобільного прольоту.





Окупанти згодом заявили, що причиною вибуху став підрив на мосту вантажівки з вибухівкою.

Невдовзі у соцмережах з’явилися кілька відеозаписів, на котрих, ймовірно, зафіксовано сам момент вибух. Офіційних підтверджень достовірності цих відео наразі немає.

Також у соцмережах було опубліковане відео, зняте одним із водіїв на мосту безпосередньо після вибуху.

Джерело: Ракурс


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