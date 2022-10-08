Пожежа на кримському мосту, фото: Андрій Цаплієнко

https://racurs.ua/ua/n175548-na-krymskomu-mostu-spalahnula-pojeja-foto-video.html

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Пожежа спалахнула на кримському мосту, незаконно побудованому рашистами для сполучення тимчасово окупованого півострова з росією, спалахнула потужна пожежа.

Про це свідчать фото та відеозаписи, які з’явилися у соцмережах сьогодні, 8 жовтня, вранці. Також про пожежу на мосту повідомляють ЗМІ окупантів.

На відео, знятих очевидцями, можна побачити, що на залізничній гілці мосту горять залізничні цистерни, ймовірно, з паливом. Окупанти стверджують, що сталося «загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда».

Також відеозаписи з місця інциденту свідчать, що у воду впала розташована поряд частина прольоту кримського мосту.

Повідомляється, що людей на міст не пускають, рух автомобільною частиною мосту зупинено.

Окупанти заявляють, що в районі Керчі організували стоянку для автомобілів, які не можуть проїхати кримським мостом, там «розгортають штаб, намети, туалети». Також окупанти планують запустити переправу через Керченську протоку.