Укргідрометцентр про зиму - Ймовірність тривалих морозів мізерна

https://racurs.ua/ua/n175540-ukrgidrometcentr-pro-zymu-ymovirnist-tryvalyh-moroziv-mizerna.html

Ракурс

Зима в Україні цьогоріч не буде суворою, а ймовірність тривалих морозів є «мізерною». Таку думку висловив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, пише прес-служба уряду.

Зі слів Кульбіди, всі зими в Україні проходять із температурним режимом вище за звичну норму.

Не виключаються морозні періоди, можливо навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальному періоді зими не позначаться, — вказав головний синоптик країни.

Також міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, що загалом на підконтрольній території, де немає руйнувань, 16 обласних адміністрацій повідомили про повну готовність житлового фонду до опалювального сезону. Станом на 3 жовтня внаслідок ударів росії загалом уражено 527 об'єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання — 386 котелень, 12 ТЕЦ, дві ТЕС та 127 центральних теплових пунктів.

Для проходження зими 2022−2023 років Україна станом на початок вересня накопичила 13 млрд куб. м газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зима в Україні обіцяє бути ще теплішою, ніж у попередні сезони. Хоча це не виключає, що іноді на територію як Європи, так і України заходитиме холодне арктичне повітря, і температура повітря опускатиметься.