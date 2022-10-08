Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На крымском мосту утром 8 октября загорелся пожар, фото: Ukrchan

Момент взрыва на крымском мосту попал на видео

8 окт 2022, 09:56
999

На кримському мосту, незаконно побудованому рашистами для сполучення тимчасово окупованого півострова з росією, сьогодні, 8 жовтня, вранці спалахнула пожежа — загорілися залізничні цистерни, ймовірно, з пальним. Також впала частина розташовного поряд автомобільного прольоту.





Окупанти згодом заявили, що причиною вибуху став підрив на мосту вантажівки з вибухівкою.

Невдовзі у соцмережах з’явилися кілька відеозаписів, на котрих, ймовірно, зафіксовано сам момент вибух. Офіційних підтверджень достовірності цих відео наразі немає.

Також у соцмережах було опубліковане відео, зняте одним із водіїв на мосту безпосередньо після вибуху.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров