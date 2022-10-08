Момент взрыва на крымском мосту попал на видео

На крымском мосту утром 8 октября загорелся пожар, фото: Ukrchan

https://racurs.ua/n175551-moment-vzryva-na-krymskom-mostu-popal-na-video.html

Ракурс

На кримському мосту, незаконно побудованому рашистами для сполучення тимчасово окупованого півострова з росією, сьогодні, 8 жовтня, вранці спалахнула пожежа — загорілися залізничні цистерни, ймовірно, з пальним. Також впала частина розташовного поряд автомобільного прольоту.

Окупанти згодом заявили, що причиною вибуху став підрив на мосту вантажівки з вибухівкою.

Невдовзі у соцмережах з’явилися кілька відеозаписів, на котрих, ймовірно, зафіксовано сам момент вибух. Офіційних підтверджень достовірності цих відео наразі немає.

Також у соцмережах було опубліковане відео, зняте одним із водіїв на мосту безпосередньо після вибуху.