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Ракурс
Жертвами російської агресії в Україні стали вже понад 420 дітей, фото:

421 дитина загинула внаслідок російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

8 жов 2022, 12:22
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В Україні жертвами російського вторгнення вже стала 421 дитина. Ще щонайменше 790 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 405;
  • Харківській області — 252;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 75;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 57;
  • Запорізькій області — 54;
  • Дніпропетровській області — 30.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 6 жовтня у селі Підгірне Василівського району Запорізької області на міні підірвалися двоє дітей віком п’ять та 10 років. Від отриманих травм діти померли;
  • 7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні міста Курахове Донецької області померла 16-річна дівчинка;
  • 7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом села Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано однорічну дитину.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 608 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.

Джерело: Ракурс


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