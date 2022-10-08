Жертвами российской агрессии в Украине стали уже более 420 детей.

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В Україні жертвами російського вторгнення вже стала 421 дитина. Ще щонайменше 790 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 405;

Харківській області — 252;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 75;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Херсонській області — 57;

Запорізькій області — 54;

Дніпропетровській області — 30.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

6 жовтня у селі Підгірне Василівського району Запорізької області на міні підірвалися двоє дітей віком п’ять та 10 років. Від отриманих травм діти померли;

7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні міста Курахове Донецької області померла 16-річна дівчинка;

7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом села Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано однорічну дитину.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 608 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.