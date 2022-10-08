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Жертвами российской агрессии в Украине стали уже более 420 детей.
421 ребенок погиб в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n175555-421-rebenok-pogib-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні жертвами російського вторгнення вже стала 421 дитина. Ще щонайменше 790 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 405;
- Харківській області — 252;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 75;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Херсонській області — 57;
- Запорізькій області — 54;
- Дніпропетровській області — 30.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 6 жовтня у селі Підгірне Василівського району Запорізької області на міні підірвалися двоє дітей віком п’ять та 10 років. Від отриманих травм діти померли;
- 7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні міста Курахове Донецької області померла 16-річна дівчинка;
- 7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом села Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано однорічну дитину.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 608 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.
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