Крымский мост устал — как соцсети отреагировали на новости из оккупированного полуостроваhttps://racurs.ua/n175557-krymskiy-most-ustal-kak-socseti-otreagirovali-na-novosti-iz-okkupirovannogo-poluostrova.htmlРакурс
Кримський міст, незаконно побудований рашистами для сполучення тимчасово окупованого півострова з росією, сьогодні, 8 жовтня, зазнав значних руйнувань в результаті пожежі та вибуху, у зв’язку з чим автомобільний та залізничний рух ним зупинено.
Невдовзі у соцмережах з’явилися кумедні реакції на цей інцидент.
Зокрема, користувачі соцмереж висміюють недолугі спроби російської пропаганди применшити масштаби інциденту.
Також у соцмережах пригадали раніші російські заяви про нібито надзвичайну захищеність цього мосту.
Ситуацію, в якій тепер опинилися загарбники на півострові, вже називають «кримським котлом».
Поширеною є думка, що ситуація з мостом стала дещо запізнілим «подарунком» до ювілею російського диктатора володимира путіна, 70-річчя якого у рф відзначали вчора, 7 жовтня.
Дехто вважає пошкодження мосту привітанням від ЗСУ українським юристам, які сьогодні відзначають професійне свято.
Крім того, у мережі відреагували на заяву окупантів про пошкодження мосту «українськими вандалами».
Також було помічено аналогії із сьогоднішніми подіями у кіно та мультфільмах.
Українські компанії вже також відреагували на ситуацію з мостом.
Не залишилися осторонь і політики.