Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, запущеними з Бєлгорода

Загарбники знову обстріляли Харків, фото: «Букви»

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Ракурс

Харків в ніч на сьогодні, 8 жовтня, знову зазнав обстрілів з боку росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що після опівночі росіяни завдали ударів по двох районах міста:

чотири ракетні удари по Салтівському району;

один ракетний удар по Основ’янському району.

За словами чиновника, ракети були запущені з російського Бєлгорода.

Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території, — зазначає Синєгубов. — Попередньо — із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік.

У ДСНС Харківщини зазначають, що удар по Салтівському району Харкова було завдано близько 00.35, в результаті чисельних вибухів спалахнули чотири пожежі за різними адресами.

Горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення. Загальна площа пожеж склала близько 600 кв. м, — зазначають у відомстві.

Останній осередок пожежі був ліквідований о 04.00 ранку.