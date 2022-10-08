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Ракурс
Запорізька АЕС знеструмлена, фото: «Енергоатом»

Рашисти повністю знеструмили Запорізьку АЕС

8 жов 2022, 08:53
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Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, вночі повністю знеструмили Запорізьку АЕС.





Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Сьогодні вночі о 00.59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що через знеструмлення в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори — наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб.

Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою, — наголошують в «Енергоатомі». — Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.

Джерело: Ракурс


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