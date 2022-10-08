Рашисти повністю знеструмили Запорізьку АЕС

Запорізька АЕС знеструмлена, фото: «Енергоатом»

https://racurs.ua/ua/n175549-rashysty-povnistu-znestrumyly-zaporizku-aes.html

Ракурс

Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, вночі повністю знеструмили Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Сьогодні вночі о 00.59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що через знеструмлення в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори — наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб.