Рашисты полностью обесточили Запорожскую АЭС

Рашисты полностью обесточили Запорожскую АЭСhttps://racurs.ua/n175549-rashisty-polnostu-obestochili-zaporojskuu-aes.htmlРакурс
Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, вночі повністю знеструмили Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».
Сьогодні вночі о 00.59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що через знеструмлення в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори — наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб.
Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою, — наголошують в «Енергоатомі». — Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.