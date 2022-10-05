владимир путин, фото: «Дурдом»

https://racurs.ua/n175459-putin-aneksiroval-zaporojskuu-aes.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін підписав указ про передачу тимчасово окупованої рашистами Запорізької АЕС у «федеральну власність» рф.

Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

Раніше сьогодні стало відомом, що президент українського держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін взяв на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької АЕС.

Про це він заявив у відеозверненні до працівників станції, опублікованому прес-службою «Енергоатому».

У ньому Котін зазначив, що адміністрування станції перенесене до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК «Енергоатом», — наголосив він.

Котін додав, що усі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом атомної станції за погодженням з центральним офісом компанії.