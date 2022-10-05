Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
владимир путин, фото: «Дурдом»

путин «анексировал» Запорожскую АЭС

5 окт 2022, 18:03
999

Російський диктатор володимир путін підписав указ про передачу тимчасово окупованої рашистами Запорізької АЕС у «федеральну власність» рф.





Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

Раніше сьогодні стало відомом, що президент українського держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін взяв на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької АЕС.

Про це він заявив у відеозверненні до працівників станції, опублікованому прес-службою «Енергоатому».

У ньому Котін зазначив, що адміністрування станції перенесене до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК «Енергоатом», — наголосив він.

Котін додав, що усі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом атомної станції за погодженням з центральним офісом компанії.

Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє - з Україною, як і завжди. Будем й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!, — зазначив Котін.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров