путін «анексував» Запорізьку АЕС

путін «анексував» Запорізьку АЕСhttps://racurs.ua/ua/n175459-putin-aneksuvav-zaporizku-aes.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін підписав указ про передачу тимчасово окупованої рашистами Запорізької АЕС у «федеральну власність» рф.
Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.
Раніше сьогодні стало відомом, що президент українського держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін взяв на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької АЕС.
Про це він заявив у відеозверненні до працівників станції, опублікованому прес-службою «Енергоатому».
У ньому Котін зазначив, що адміністрування станції перенесене до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова.
Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі НАЕК «Енергоатом», — наголосив він.
Котін додав, що усі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом атомної станції за погодженням з центральним офісом компанії.
Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє - з Україною, як і завжди. Будем й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!, — зазначив Котін.