ЗАЕС з березня окупована рашистами, фото: «Енергоатом»

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росія намагається передати тимчасово окуповану Запорізьку АЕС своїй енергетичній компанії «Росатом». Зокрема, окупанти примушують персонал АЕС підписувати угоди для роботи в «Росатомі».

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на очільника українського «Енергоатому» Петра Котіна.

Зазначається, що заява Котіна прозвучала після появи повідомлень про викрадення окупантами гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова, котрий був затриманий російським патрулем вчора, 30 вересня, вдень.

Ми очікуємо, що вони намагаються змусити його прийняти цей крок росіян із захоплення Запорізької атомної електростанції «Росатомом», — наголошує Котін.

Котін також назвав Мурашова головною особою, відповідальною за безпеку електростанції, яку нині обслуговують 7 тис. осіб.

Джерело: The Guardian