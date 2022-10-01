Російські військові викрали гендиректора Запорізької АЕС. Фото:

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Генеральний директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов був викрадений російськими окупантами.

Ворожий патруль 30 вересня зупинив автомобіль посадовця по дорозі від ЗАЕС до міста Енергодар. Гендиректора станції силоміць витягнули з машини й із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку. Нараз його місцеперебування невідоме. Про це 1 жовтня президент «Енергоатому» Петро Котін повідомив у Telegram.

За його інформацією, генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою — він несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку на атомці. А його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі АЕС.

Президент «Енергоатому» закликав негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання служби на ЗАЕС. Котін звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелли із закликом залучити всі можливі заходи щодо термінового звільнення Ігоря Мурашова з полону.

Нагадаємо, війська рф на майданчику ЗАЕС розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію, зокрема і саму станцію. Такі дії росіян, зокрема, вже призводили до відключення енергоблоків атомки. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що вже кілька разів Україна була за крок від аварії на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.