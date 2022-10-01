На Херсонщині російські окупанти вчинили низку злочинів, фото: Херсонська міськрада

https://racurs.ua/ua/n175314-okupanty-vykraly-troh-volonteriv-u-hersoni-policiya.html

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В окупованому Херсоні російські військові викрали трьох місцевих волонтерів, які впродовж усього часу окупації допомагали жителям міста.

Обставини викрадення волонтерів встановлюються. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Загалом поліція за добу відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

Зокрема, з тимчасово окупованих Херсона, Олешок та Берислава продовжує надходити інформація про факти мародерства російськими військовими, які обкрадають будинки і квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі.

Також зафіксовані такі злочини: