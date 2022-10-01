Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
На Херсонщині російські окупанти вчинили низку злочинів, фото: Херсонська міськрада
Окупанти викрали трьох волонтерів у Херсоні — поліціяhttps://racurs.ua/ua/n175314-okupanty-vykraly-troh-volonteriv-u-hersoni-policiya.htmlРакурс
В окупованому Херсоні російські військові викрали трьох місцевих волонтерів, які впродовж усього часу окупації допомагали жителям міста.
Обставини викрадення волонтерів встановлюються. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
Загалом поліція за добу відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.
Зокрема, з тимчасово окупованих Херсона, Олешок та Берислава продовжує надходити інформація про факти мародерства російськими військовими, які обкрадають будинки і квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі.
Також зафіксовані такі злочини:
- вночі ворог обстріляв п’ять населених пунктів — Високопілля, Миролюбівку, Зарічне, Осокорівку та Нововознесеньське. В результаті пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі і дороги, є постраждалі серед місцевих мешканців;
- у Чаплинській територіальній громаді місцева жителька перейшла на бік ворога, прийняла пропозицію окупаційних військ до співпраці та добровільно зайняла посаду «директора загальноосвітньої школи у смт. Чаплинка». Вона закликає викладачів школи до співпраці з окупаційною владою та впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами рф;
- житель Херсона перейшов на бік ворога, активно співпрацює з окупаційною владою рф та агітує місцеве населення підтримувати окупаційну військово-цивільну адміністрацію Херсонської області;
- у місті Олешки озброєні військовослужбовці російської федерації, перебуваючи на території Олешківської дитячо-юнацької спортивної школи, погрозами забрали у охоронця ДЮСШ ключі від приміщень школи та користуються ними й наявним там майном.
.
Загрузка...