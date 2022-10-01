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Ракурс
В Херсонской области российские оккупанты совершили ряд преступлений, фото: Херсонский горсовет

Оккупанты похитили трех волонтеров в Херсоне — полиция

1 окт 2022, 15:25
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В окупованому Херсоні російські військові викрали трьох місцевих волонтерів, які впродовж усього часу окупації допомагали жителям міста.





Обставини викрадення волонтерів встановлюються. Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Загалом поліція за добу відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині.

Зокрема, з тимчасово окупованих Херсона, Олешок та Берислава продовжує надходити інформація про факти мародерства російськими військовими, які обкрадають будинки і квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі.

Також зафіксовані такі злочини:

  • вночі ворог обстріляв п’ять населених пунктів — Високопілля, Миролюбівку, Зарічне, Осокорівку та Нововознесеньське. В результаті пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі і дороги, є постраждалі серед місцевих мешканців;
  • у Чаплинській територіальній громаді місцева жителька перейшла на бік ворога, прийняла пропозицію окупаційних військ до співпраці та добровільно зайняла посаду «директора загальноосвітньої школи у смт. Чаплинка». Вона закликає викладачів школи до співпраці з окупаційною владою та впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами рф;
  • житель Херсона перейшов на бік ворога, активно співпрацює з окупаційною владою рф та агітує місцеве населення підтримувати окупаційну військово-цивільну адміністрацію Херсонської області;
  • у місті Олешки озброєні військовослужбовці російської федерації, перебуваючи на території Олешківської дитячо-юнацької спортивної школи, погрозами забрали у охоронця ДЮСШ ключі від приміщень школи та користуються ними й наявним там майном.

Источник: Ракурс


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