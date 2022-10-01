россия расстреляла колонну с гражданскими на Харьковщине. Фото: СБУ

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Російська армія розстріляла автомобільну колону з мирними мешканцями в Харківській області.

У Куп’янському районі внаслідок розстрілу колони загинули 20 цивільних. Окупанти завдали удару по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів. Про це 1 жовтня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Це жорстокість, яка не має виправдання, — наголосив він.

За словами очільника області, на місці воєнного злочину росіян працюють правоохоронці та експерти, проводяться слідчі дії.

За інформацією Служби безпеки України, не менше шести цивільних авто знайшли розстріляними та спаленими на об’їзній дорозі між Куп’янськом та Сватовим. Наприкінці вересня колону зі стрілецької зброї розстріляли російські диверсанти. Внаслідок атаки загинули 10 дітей.

Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них — 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів — вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель», — зазначили в спецслужбі.

Правоохоронці за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по автомобільній колоні з цивільними, яка стояла в черзі на виїзді із обласного центру, аби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів. Загарбники здійснили цю терористичну атаку зенітними ракетами С-300. Внаслідок вибухів загинули 30 осіб, ще 118 осіб дістали поранення.