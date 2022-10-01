СБУ сообщила о подозрении главе фейковой ЛНР. Фото: росСМИ

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Ракурс

Незаконний референдум, який проводила росія на українському Донбасі, не залишився поза увагою правоохоронців.

СБУ повідомила про підозру ще дев’ятьом організаторам незаконних референдумів рф на тимчасово окупованих територіях сходу України. Спецслужба продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового волевиявлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це 1 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зокрема, підозру у колабораційній діяльності отримав голова самопроголошеної Луганської народної республіки леонід пасічник. Саме цей сепаратист підписав звернення депутатів незаконної народної ради ЛНР щодо набрання чинності злочинним «законом о референдуме луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав рф на правах субъекта рф».

Встановлено, що пасічник наказав створити так звані виборчі комісії, забезпечував фінансування та проведення «референдуму». Також він часто пропагував ідею приєднання ОРЛО до росії.

Також про підозру оголосили вісьмом депутатам так званої народної ради ДНР: ​Максиму Книшу, Олександру Малькову, Наталії Стрельчук, Мирославу Руденку, Анастасії Селівановій, ​Олександру Бондаренку, ​​Олександру Дяговцю та ​Олексію Жигуліну. Ці «обранці» одностайно проголосували за «закон» про проведення «референдуму» й попросили ватажка ОРДО дениса пушиліна підписати його.

Підозри вищезгаданим особам повідомили за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) та ​ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, 30 вересня російський президент володимир путін звернувся до влади України із закликом «сісти за стіл переговорів», але наголосив, що рф не буде обговорювати повернення Україні Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.