путін оголосив про спробу анексії окупованих територій та закликав Київ «припинити вогонь і сісти за стіл перемовин»

https://racurs.ua/ua/n175280-putin-ogolosyv-pro-sprobu-aneksiyi-okupovanyh-terytoriy-ta-zaklykav-kyyiv-prypynyty-vogon-i-sisty.html

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володимир путін 30 вересня звернувся до влади України із закликом «сісти за стіл переговорів», але наголосив, що рф не буде обговорювати повернення Україні чотирьох вказаних областей.

Люди, які живуть у Луганську та Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами. Назавжди, — сказав путін у Кремлі.

Він вкотре пригрозив ядерною зброєю Україні, якщо ЗСУ продовжать звільняти захоплені території і оголосив «приєднання» Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей до росії.

Сьогодні ми підписуємо договори про прийняття до складу росії днр, лнр, Херсонської та Запорізької областей. Впевнений, що це рішення буде підтримане держдумою, бо це воля мільйонів людей, — заявив кремлівський диктатор.

Під час промови фюрер послався на статут ООН, який росія систематично порушує, заявив про «вибір народу» та назвав імена нових російських «героїв», серед яких ліквідований «генпрокурор лнр» та терорист Моторола. Тепер рішення має підтримати рада федерації рф.

Також кремлівський диктатор сказав, що росіяни «по зову серця» йдуть у військкомати. А також, що захід заздрить величі росії.

путін у промові заявив, що у війні росії проти України винен Захід. Він відкрито не визнає домовленості щодо сталих кордонів держав у світі та ставить під сумнів міжнародне право. Також путін звинуватив НАТО в порушенні домовленостей щодо не розширення Альянсу на схід.

У своїй промові путін сказав, що США — «єдина країна у світі, яка двічі застосувала ядерну зброю, створивши прецедент».

30 вересня у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу почався виступ путіна перед федеральними зборами рф. Початок було призначено на 15.00, але путін як завжди запізнився). Після цього відбудеться церемонія підписання договорів про «прийняття до складу рф» чотирьох нових суб'єктів: нікчемних Донецької та Луганської народних республік, а також окупованих частин Херсонської та Запорізької областей України.

Мінімальним кроком для розблокування перемовин є відведення агресором військ до позицій 24 лютого, неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський. Псевдореферендуми, на «підставі» яких РФ «приєднує" українські території, Європа, США, країни G7 не визнають.