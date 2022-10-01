Последствия обстрела гуманитарной колонны. Фото: ГСЧС

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Ракетний удар по цивільній колоні під Запоріжжям призвів до загибелі 30 осіб.

Серед жертв є дві дитини. Також загинув волонтер із Мелітополя, який евакуював сотні людей з окупації. Ще один волонтер госпіталізований і перебуває у тяжкому стані. Загалом поранення внаслідок цинічної російської атаки дістали 118 осіб. Про це 1 жовтня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі марафону FREEДОМ.

Вчора ворог здійснив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних авто із Запоріжжя на тимчасово окуповані території. 118 людей постраждали, з них 30 загинули, — зазначив він.

Нагадаємо, вранці 30 вересня ворог атакував ракетами Запоріжжя. Під удар потрапила цивільна колона, яка стояла в черзі на виїзді із обласного центру, аби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів. Правоохоронці з’ясували, що російські військові здійснили цю терористичну атаку зенітними ракетами С-300.

У момент обстрілу російських воєнних злочинців в автоколоні на виїзд до тимчасово окупованої території перебували майже 250 цивільних автомобілів. Ввечері 30 вересня повідомлялося про 30 загиблих та 88 поранених.