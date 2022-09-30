Реакция мира на русский театр абсурда — аннексию не будут признавать

https://racurs.ua/n175284-reakciya-mira-na-russkiy-teatr-absurda-anneksiu-ne-budut-priznavat.html

Ракурс

З’явилися перші реакції на анексію путіним Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що незаконна анексія українських областей нічого не змінить — вони залишаються українськими.

Усі території, які незаконно окупувала росія, є українською землею і завжди будуть частиною цієї суверенної держави.

27 країн ЄС рішуче відкидають та засуджують незаконну анексію росією українських територій.

Кремль підриває міжнародний порядок та грубо порушує фундаментальні права України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. росія ставить під загрозу глобальну безпеку — про це йдеться у офіційній заяві Європейської ради.

Держави-члени заявили, що ніколи не визнають ні незаконні «референдуми», організовані росією, ні їх сфальшовані та їхні результати.

Цивілізований світ проти маразматика путіна. Його підтримувати можуть лише санітари, які ведуть до божевільні.

Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб також заявила, що Бельгія ніколи не визнає анексію.

Луганськ, Донецьк, Херсон, Запоріжжя та Крим — це Україна. Анексія цих територій незаконна за міжнародним правом. Ми ніколи не визнаємо її.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія не визнає розкрадання президентом путіним територій України і виступатиме за те, щоб створити міжнародний трибунал та покарати злочинних представників росії.

Президент рф путін 30 вересня оголосив про спробу анексії територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та закликав Київ «припинити вогонь і сісти за стіл перемовин»