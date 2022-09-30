Пора отомстить за Иловайск - котел для русни возле Лимана подтвердили в ОП

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Інформацію про котел для росіян у Лимані підтверджує радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав 30 вересня у Твіттері, що вісім років тому частини ЗСУ потрапили в оточення поблизу Іловайська, а далі росіяни порушили обіцянку не відкривати вогонь по колоні українських військових і практично розстріляли її впритул.

Подоляк вважає, що після оточення біля Лимана ЗСУ можуть помститися за ту трагедію.

Інші офіційне підтвердження оточення росіян біля Лимана — це коментар речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в коментарі «Суспільному». Він сказав, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває «на етапі завершення».

Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника по яких він доставляв боєприпаси та живу силу. Наразі операція на етапі завершення оточення.

Біля Лиману противник більш укріплений і підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані. Тому, це зайняло час, але наш Генеральний штаб та штаб на місцях переграв їх тактично, — сказав Череватий.

Глава самопроголошеної днр денис пушилін 30 вересня повідомив у своєму телеграм-каналі, що Збройні сили України взяли Лиман у півкільце. За його словами, росія та днр «не повністю контролюють Ямпіль та Дробишево». Російська та українська сторони підтягують резерви до Лиману, додав Пушилін.

До початку війни у Лимані проживало 20 тис. осіб. росія захопила місто у травні.

Нагадаємо, що українські війська прорвали оборону в районі Ставок, за 10 км на північ від Лиману, а також перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для окупантів, які утримують лінію на захід від Лиману.