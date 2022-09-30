ВСУ завершили окружение российской группировки в районе Лимана - ISW

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Українські війська прорвали оборону в районі Ставок, за 10 км на північ від Лиману, а також перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для окупантів, які утримують лінію на захід від Лиману.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 29 вересня.

ЗСУ, ймовірно, атакують Лиман з трьох напрямків. Ворогу перерізали доступ до критично важливої дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку, що підтримує російське угруповання в Лимані.

Російські пабліки все частіше почали писати про «котел» у Лимані Донецької області. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу Збройних сил України. У вечірньому зверненні 29 вересня президент Зеленський також обіцяв «гарні новини з фронту».

У котлі під Лиманом перебуває 752-й гвардійський мотострілковий полк, написав волонтер і нардеп Юрій Мисягін.

Це той самий, який потрапив до оточення новорічної ночі 1995 року у Грозному. Тоді чеченські добровольці знищили понад половину його складу. Також сформований під егідою російського «Союзу добровольців Донбасу» загін під назвою «Російський легіон» (він же «БАРС-13»). І підрозділи мобіків із так званої «ЛНР». Їх як водиться кинули прикривати спини російським командирам, що повтікали, — написав Мисягін у Фейсбук.

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що російські війська вже втікають з району Лимана під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили. Для прикриття противником виставлені заслони. Тепер питання, чи вдасться їхнім підрозділам у місті врятуватись навіть коли вони кинуть важке озброєння. Втримати місто противник не має ніяких шансів, звільнення відбудеться найближчим часом.

Зараз вони будуть намагатись врятувати свої найбоєздатні підрозділи, які тримали оборону. 20-та загальновійськова армія ЗС РФ зазнала поразки, новий рубіж оборони противник намагається вибудувати вздовж траси Р-66 від Сватово до Кремінноі. Російська армія виявилась не здатна втримати Лиманський район Донецької області, яку сьогодні путін збирається поєднати, — написав Бутусов на своїй стоірнці у Фейсбук і виклав ще одну оперативну карту ситуації в цьому районі.

Якщо оточення Лимана завершиться в найближчу добу, це стане ще одним репутаційним ударом для путіна, вважають в Інституті зовнішньої політики у Вашингтоні.

Особливо гостро цей удар відчується на тлі запланованого на п’ятницю виступу про анексію окупованих територій, вважає старший співробітник Інституту зовнішньої політики у Вашингтоні Роб Лі.