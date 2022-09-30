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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Николаеву, фото: Кирилл Тимошенко

Российская ракета попала в многоэтажку в Николаеве — из-под завалов вызволили всех жителей (ВИДЕО)

30 сен 2022, 10:57
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У Миколаєві в ніч на сьогодні, 30 вересня, російська ракета влучила у багатоповерхівку, в результаті чого під завалами опинилися люди.





Наразі всіх людей деблокували з-під завалів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

В результаті обстрілу чотири квартири зруйновані повністю, ще шість — частково.

За результатами обстрілу 4 квартири зруйновано повністю, 6 зруйновано частково. Роботи з розчищення завалів на пошкоджених об'єктах станом на 8.00 завершено, всіх людей деблоковано! Дякую екстреним службам за оперативну роботу, — зазначив Тимошенко.

Він також опублікував фото та відео наслідків обстрілів.

Наслідки російського ракетного удару по Миколаєві, фото: Кирило Тимошенко

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що рашисти двома ракетами атакували спальний район Миколаєва, одна з ракет влучила у дев’ятиповерховий будинок.

Источник: Ракурс


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