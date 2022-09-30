Последствия российского удара по Запорожью, фото: Александр Старух

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Рашисти сьогодні, 30 вересня, вранці завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.

Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених внаслідок ракетного удару. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Чиновник наголошує, що всі загиблі та поранені — цивільні.

У зв’язку з цим 1 жовтня у Запоріжжі та області оголошено днем жалоби.

За попередньою інформацією, рашисти випустили по місту 16 ракет С-300. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.