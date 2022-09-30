23 человека погибли в результате российского удара по гражданской колонне в Запорожье (ФОТО)https://racurs.ua/n175269-23-cheloveka-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-grajdanskoy-kolonne-v-zaporoje-foto.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 30 вересня, вранці завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.
Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених внаслідок ракетного удару. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Чиновник наголошує, що всі загиблі та поранені — цивільні.
У зв’язку з цим 1 жовтня у Запоріжжі та області оголошено днем жалоби.
За попередньою інформацією, рашисти випустили по місту 16 ракет С-300. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Чотири ракетних удари нанесено в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в'їзду на/з тимчасово окупованої території України, — зазначає Тимошенко. — Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію.