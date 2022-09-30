Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Олександр Старух

23 людини загинули внаслідок російського удару по цивільній колоні в Запоріжжі (ФОТО)

30 вер 2022, 10:27
999

Рашисти сьогодні, 30 вересня, вранці завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.





Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених внаслідок ракетного удару. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Чиновник наголошує, що всі загиблі та поранені — цивільні.

У зв’язку з цим 1 жовтня у Запоріжжі та області оголошено днем жалоби.

Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Олександр Старух

За попередньою інформацією, рашисти випустили по місту 16 ракет С-300. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Чотири ракетних удари нанесено в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в'їзду на/з тимчасово окупованої території України, — зазначає Тимошенко. — Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів