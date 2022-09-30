Росія вдарила по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя, фото: Андрій Смолій

https://racurs.ua/ua/n175266-rosiyska-raketa-vdaryla-po-cyvilniy-koloni-na-vyyizdi-iz-zaporijjya-ie-zagybli-ta-poraneni.html

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Рашисти сьогодні, 30 вересня, вранці завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із обласного центру Запорізької області.

В результаті є загиблі та поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу, — наголосив Старух.

Наразі на місці інциденту працюють рятувальники, медики та інші відповідні служби.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін в ніч на сьогодні підписав укази про визнання «незалежності» частково окупованих рашистами Запорізької та Херсонської областей України.