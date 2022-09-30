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Ракурс
ЗСУ знищили вже понад 59 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

500 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

30 вер 2022, 09:59
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 59 тис. 80 осіб.





За добу цей показник зріс на 500 осіб. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 338 танків;
  • 4 тис. 932 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 391 одиницю артилерійських систем;
  • 333 одиниці РСЗВ;
  • 176 одиниць засобів ППО;
  • 264 літаки;
  • 225 гелікоптерів;
  • 1 тис. 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 246 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 768 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 131 одиниця спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Джерело: Ракурс


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