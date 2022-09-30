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ЗСУ знищили вже понад 59 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
500 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175268-500-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 59 тис. 80 осіб.
За добу цей показник зріс на 500 осіб. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 338 танків;
- 4 тис. 932 бойові броньовані машини;
- 1 тис. 391 одиницю артилерійських систем;
- 333 одиниці РСЗВ;
- 176 одиниць засобів ППО;
- 264 літаки;
- 225 гелікоптерів;
- 1 тис. 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 246 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 768 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 131 одиниця спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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