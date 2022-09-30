ЗСУ знищили вже понад 59 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 59 тис. 80 осіб.

За добу цей показник зріс на 500 осіб. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 338 танків;

4 тис. 932 бойові броньовані машини;

1 тис. 391 одиницю артилерійських систем;

333 одиниці РСЗВ;

176 одиниць засобів ППО;

264 літаки;

225 гелікоптерів;

1 тис. 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

246 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 768 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

131 одиниця спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.