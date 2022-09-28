Бригада імені Якова Гандзюка показала, як «Стугна-П» знищує танки на Херсонщині

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Бригада імені Якова Гандзюка показала, як протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» знищує танки на Херсонщині.

Ціль знищено! Черговий рашистський танк перетворився на металобрухт, — доповіли протитанкісти 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

В бригаді нагадали, що ПТРК «Стугна-П» стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивним зарядом. Керувати комплексом можна дистанційно з укриття.