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Бригада імені Якова Гандзюка показала, як «Стугна-П» знищує танки на Херсонщині
Бригада імені Якова Гандзюка показала, як «Стугна-П» знищує танки на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175219-brygada-imeni-yakova-gandzuka-pokazala-yak-stugna-p-znyschuie-tanky-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Бригада імені Якова Гандзюка показала, як протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» знищує танки на Херсонщині.
Ціль знищено! Черговий рашистський танк перетворився на металобрухт, — доповіли протитанкісти 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
В бригаді нагадали, що ПТРК «Стугна-П» стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивним зарядом. Керувати комплексом можна дистанційно з укриття.
Чудова річ! Ми можемо собі сховатися і палити орків, — цитує прес-служба бригади воїна на псевдо Борода. — Хай рашисти знають, що це наша земля! І ми будемо її захищати!
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