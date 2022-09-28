Ракурсhttps://racurs.ua/
Бригада имени Якова Гандзюка показала, как «Стугна-П» уничтожает танки в Херсонской области (ВИДЕО)
Бригада имени Якова Гандзюка показала, как «Стугна-П» уничтожает танки в Херсонской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175219-brigada-imeni-yakova-gandzuka-pokazala-kak-stugna-p-unichtojaet-tanki-v-hersonskoy-oblasti.htmlРакурс
Бригада імені Якова Гандзюка показала, як протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» знищує танки на Херсонщині.
Ціль знищено! Черговий рашистський танк перетворився на металобрухт, — доповіли протитанкісти 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
В бригаді нагадали, що ПТРК «Стугна-П» стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивним зарядом. Керувати комплексом можна дистанційно з укриття.
Чудова річ! Ми можемо собі сховатися і палити орків, — цитує прес-служба бригади воїна на псевдо Борода. — Хай рашисти знають, що це наша земля! І ми будемо її захищати!
.