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Бригада имени Якова Гандзюка показала, как «Стугна-П» уничтожает танки в Херсонской области (ВИДЕО)

Бригада имени Якова Гандзюка показала, как «Стугна-П» уничтожает танки в Херсонской области (ВИДЕО)

28 сен 2022, 17:59
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Бригада імені Якова Гандзюка показала, як протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» знищує танки на Херсонщині.





Ціль знищено! Черговий рашистський танк перетворився на металобрухт, — доповіли протитанкісти 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

В бригаді нагадали, що ПТРК «Стугна-П» стріляє на відстань до 5 км і пропалює 800 мм ворожої броні кумулятивним зарядом. Керувати комплексом можна дистанційно з укриття.

Чудова річ! Ми можемо собі сховатися і палити орків, — цитує прес-служба бригади воїна на псевдо Борода. — Хай рашисти знають, що це наша земля! І ми будемо її захищати!

Источник: Ракурс


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