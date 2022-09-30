У Херсоні ліквідували заступника гауляйтера Сальдо

Алєксєй Катєрінічєв, фото: Центр «Лидер»

https://racurs.ua/ua/n175272-u-hersoni-likviduvaly-zastupnyk-gaulyaytera-saldo.html

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У Херсоні ліквідували самопроголошеного «заступника голови військово-цивільної адміністрації».

У «ВЦА» він відповідав за безпеку. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Окупанти з самого ранку в шоці — повідомляють, що до Журавка (екс-нардеп колаборант Олексій Журавко, який нещодавно загинув у Херсоні — ред.)приєднався ще й перший заступник Сальдо по безпеці — Алєксєй Катєрінічєв, — зазначив Хлань.

Зазначається, що Катєрінічєв до цього «призначення» був першим заступником начальника російського «Федерального государственного казенного учреждения «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

На урядових ресурсах рашистів повідомляється, що Катєрінічєв загинув сьогодні, 30 вересня. Зазначається, що в нього був досвід участі «у контртерористичних та спеціальних операціях», за що від російської влади отримав «бойові ордени та медалі», а також «три ордени мужності».

Але в Україні такий досвід не допоміг? Не вберігся? Відправився на концерт Кобзона, — наголошує Хлань.

За інформацією ЗМІ, Катєрінічєв був ліквідований в результаті ракетного удару. На Херсонщину він прибув у серпні й увійшов до складу так званого «уряду» Херсонської області.