Массированная атака рф - силы ПВО сбивают ракеты и дроны в ряде областей

https://racurs.ua/n175648-massirovannaya-ataka-rf-sily-pvo-sbivaut-rakety-i-drony-v-ryade-oblastey.html

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Ракетні удари армія росії почала наносити 11 жовтня. Українські сили протиповітряної оборони вже збили ракети і дрони в низці областей. Повітряна тривога оголошена по всій Україні.

В Одеській області працюють сили ППО, повідомив голова ОВА Марченко. Також сили ППО працюють у Хмельницькій області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

В одному з районів Київської області сили ППО збили ракету. Зі слів очільника Київської ОВА Олексій Кулеби, на Київщині згодом наші воїни збили ще одну ракету.

Окрім цього, на Хмельниччині збили дрон-камікадзе Shahed-136. Тим часом місцеві телеграм-канали публікують кадри про збиття об'єкта над Шепетівкою.

Нагадаємо, унаслідок вчорашнього масованого обстрілу України загинули 19 людей, 105 — дістали поранення, повідомили в ДСНС. Вранці росія двома дронами-камікадзе Shahed-136 атакувала Ладижинську ТЕС на Вінниччині. Близько 6.00 російські війська знову обстріляли Запоріжжя: по цивільних об'єктах випустили 12 ракет, одна людина загинула. Також протягом ночі з важкої артилерії обстрілювали три райони Дніпропетровщини: попередньо, постраждалих немає.

На світанку сили ППО збили вісім дронів-камікадзе Shahed-136: п’ять — над Миколаївщиною та три — над Одещиною.