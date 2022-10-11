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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Уничтожение российского грузовика управляемой миной попало на видео

11 окт 2022, 19:26
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Захисники України керованою німецькою міною DM22 знищили вантажівку російських окупантів.





Відповідний відеозапис був опублікований у соцмережах, повідомляє видання «Цензор.нет».

Міни спрямованої дії DM22 уряд Німеччини передав Україні у травні.

Такі міни не обов’язково встановлювати на дорогах — вони встановляються біля доріг, а через дорогу, по якій може йти бронетехніка противника, протягують оптоволоконний кабель, при пошкодженні якого міна активується та вистрілює реактивну гранату у борт бронетехніки чи автівки.

Фактично така міна є автоматизованим протитанковим гранатометом.

Джерело: «Цензор.нет»

Источник: Ракурс


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