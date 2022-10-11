Уничтожение российского грузовика управляемой миной попало на видео

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Уничтожение российской техники, скриншот видео
Уничтожение российского грузовика управляемой миной попало на видеоhttps://racurs.ua/n175666-unichtojenie-rossiyskogo-gruzovika-upravlyaemoy-minoy-popalo-na-video.htmlРакурс
Захисники України керованою німецькою міною DM22 знищили вантажівку російських окупантів.
Відповідний відеозапис був опублікований у соцмережах, повідомляє видання «Цензор.нет».
Міни спрямованої дії DM22 уряд Німеччини передав Україні у травні.
Такі міни не обов’язково встановлювати на дорогах — вони встановляються біля доріг, а через дорогу, по якій може йти бронетехніка противника, протягують оптоволоконний кабель, при пошкодженні якого міна активується та вистрілює реактивну гранату у борт бронетехніки чи автівки.
Фактично така міна є автоматизованим протитанковим гранатометом.
�Ураження кацапської вантажівки німецькою міною спрямованої дії «DM22"���� pic.twitter.com/vM5KSMJFMc— Сергей Нещадим (@nevedimka123) October 11, 2022
Джерело: «Цензор.нет»
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