Уничтожение российского грузовика управляемой миной попало на видео

Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n175666-unichtojenie-rossiyskogo-gruzovika-upravlyaemoy-minoy-popalo-na-video.html

Ракурс

Захисники України керованою німецькою міною DM22 знищили вантажівку російських окупантів.

Відповідний відеозапис був опублікований у соцмережах, повідомляє видання «Цензор.нет».

Міни спрямованої дії DM22 уряд Німеччини передав Україні у травні.

Такі міни не обов’язково встановлювати на дорогах — вони встановляються біля доріг, а через дорогу, по якій може йти бронетехніка противника, протягують оптоволоконний кабель, при пошкодженні якого міна активується та вистрілює реактивну гранату у борт бронетехніки чи автівки.

Фактично така міна є автоматизованим протитанковим гранатометом.

�Ураження кацапської вантажівки німецькою міною спрямованої дії «DM22"���� pic.twitter.com/vM5KSMJFMc — Сергей Нещадим (@nevedimka123) October 11, 2022

Джерело: «Цензор.нет»