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Ракурс
НБУ анонсировал изъятие части старых банкнот

НБУ анонсировал изъятие части старых банкнот

12 окт 2022, 09:42
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З 1 січня 2023 року Національний банк України почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн.





Йдеться про купюри зразків 2003—2007 років, тобто банкноти попереднього покоління. Мета Нацбанку — поступова їх заміни на оновлені.

Прес-служба регулятора заявила, що замість старих банкнот до обігу надійдуть оновлені банкноти та оборотні монети, зокрема:

  • оборотні монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року;
  • банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.

Банки не видаватимуть у касах «старі» банкноти, а НБУ припинить підкріплювати ними каси банків.

Купюри попереднього покоління передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.

Утім, в НБУ наголосили, що такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Водночас поступово в обігу з’являтимуться «сріблясті» монети номіналом 5 та 10 грн зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 грн — із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

Источник: Ракурс


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