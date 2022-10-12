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НБУ анонсировал изъятие части старых банкнот
НБУ анонсировал изъятие части старых банкнотhttps://racurs.ua/n175681-nbu-anonsiroval-izyatie-chasti-staryh-banknot.htmlРакурс
З 1 січня 2023 року Національний банк України почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн.
Йдеться про купюри зразків 2003—2007 років, тобто банкноти попереднього покоління. Мета Нацбанку — поступова їх заміни на оновлені.
Прес-служба регулятора заявила, що замість старих банкнот до обігу надійдуть оновлені банкноти та оборотні монети, зокрема:
- оборотні монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року;
- банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.
Банки не видаватимуть у касах «старі» банкноти, а НБУ припинить підкріплювати ними каси банків.
Купюри попереднього покоління передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.
Утім, в НБУ наголосили, що такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.
Водночас поступово в обігу з’являтимуться «сріблясті» монети номіналом 5 та 10 грн зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 грн — із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.
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