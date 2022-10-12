НБУ анонсировал изъятие части старых банкнот

https://racurs.ua/n175681-nbu-anonsiroval-izyatie-chasti-staryh-banknot.html

Ракурс

З 1 січня 2023 року Національний банк України почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн.

Йдеться про купюри зразків 2003—2007 років, тобто банкноти попереднього покоління. Мета Нацбанку — поступова їх заміни на оновлені.

Прес-служба регулятора заявила, що замість старих банкнот до обігу надійдуть оновлені банкноти та оборотні монети, зокрема:

оборотні монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.

Банки не видаватимуть у касах «старі» банкноти, а НБУ припинить підкріплювати ними каси банків.

Купюри попереднього покоління передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.

Утім, в НБУ наголосили, що такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.