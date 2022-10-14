Немецкие САУ PzH 2000 возвращаются на поле боя в Украину – их отремонтировала Литва (ФОТО)

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Відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH2000) повертаються до України.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у Твітер у п’ятницю, 14 жовтня.

Відремонтовані у Литві PzH2000 повертаються на поле бою в Україну. Удачі! — написав він.

Раніше він також повідомив, що ремонт самохідних 155-мм артилерійських установок PzH 2000, які Німеччина раніше передала Україні, здійснюватиме Литва. Міністр також опублікував сьогодні фото перевезення однієї гаубиці автодорогою.

Ці самохідні установки німецького виробництва українські військові активно застосовують у війні проти російських окупантів. Про зобов’язання Литви відремонтувати PzH 2000 стало відомо у середині вересня. Ймовірно, самохідні установки проходили ремонт на підприємстві Lithuania Defense Services (LDS).

Через інтенсивність ведення артилерійського вогню по російських окупаційних військах українські артилерійські установки потребують постійного якісного технічного обслуговування.

«Мілітарний» нагадує, що Збройні сили України отримали від Німеччини 10 самохідних артилерійських установок PzH 2000. Ще 8 таких 155-мм артилерійських установок передали Нідерланди.

Днями стало відомо, що Німеччина у найближчі тижні передасть Україні додаткове озброєння. Це будуть РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000.

«Panzerhaubitze 2000» — німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем.