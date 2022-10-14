лукашенко подтвердил введение режима «повышенной террористической опасности», а кдб – отрицает

https://racurs.ua/n175762-lukashenko-podtverdil-vvedenie-rejima-povyshennoy-terroristicheskoy-opasnosti-a-kdb-otricaet.html

Ракурс

олександр лукашенко, самопроголошений президент білорусі, 14 довтня підтвердив введення в його країні режиму «підвищеної терористичної небезпеки», у кдб це раніше заперечили.

Введено у зв’язку із загостренням ситуації по периметру наших кордонів. Згідно з документами, які у нас на цей випадок передбачені в союзі білорусі та росії. Це давно прописано… Усе за планом, — сказав він в коментарі білоруському провладному інформагентству «Белта» і каналу «Пул первого».

Водночас раніше в кдб білорусі заявили, що «на території республіки білорусь контртерористична операція не проводилася і наразі не проводиться», а «інформація, поширювана в інтернеті, має неправдивий характер».

У спецслужбі послалися на закон «Про боротьбу з тероризмом», відповідно до якого запроваджує такий режим лише кдб країни.

«Ракурс» повідомляв, глава МЗС білорусі Володимир Макей заявив, що країна запроваджує режим «контртерористичної операції» через нібито загрозу з боку сусідніх країн.

Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов’язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі, — сказав він в інтерв’ю російському пропагандистському ЗМІ — «Известии».

Подробиць про «режим контртерористичної операції» поки немає. Жодні терміни не називаються. Водночас видання «Наша ніва» розповіло, що у білорусі розпочалася негласна мобілізація.