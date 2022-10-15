Первые эшелоны солдат рф прибыли в беларусь — их встречали хлебом-солью (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n175793-pervye-eshelony-soldat-rf-pribyli-v-belarus-ih-vstrechali-hlebom-solu-video.html

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Міністерство оборони білорусі показало пропагандистський відеоролик прибуття перших російських солдат, які увійдуть до «регіонального угруповання військ».

Як повідомляє підконтрольне росії оборонне відомство білорусі, йдеться про прибуття військ, які входять до складу регіонального угруповання. Білоруська пропаганда демонструє момент нібито радісної зустрічі білорусами російських воєнних злочинців. Зокрема, ешелони з рф нібито зустрічали з хлібом, сіллю та військовим оркестром.

Також ЗМІ повідомили, що у білорусі почали роздавати повістки у Рагачові та Гомелі. Телефонують з військкоматів нібито для перевірки інформації, але після прибуття декому приходять повістки. В Осиповичах «багато людей зібрали на збори». У Докшицях місцеві мешканці повідомляють, що нібито на всі підприємства міста вчора надійшли листи з військкомату з вимогою надати списки призовників. Є інформація, що підприємства Гомельської та Вітебської областей почали отримувати накази про подачу списків призовників. Окрім цього, один з паспортних столів Мінської області також отримав розпорядження підготувати списки військовозобов’язаних чоловіків віком до 60 років, які перебувають на обліку за місцем проживання.