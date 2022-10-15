Последствия обстрелов Запорожья, фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 15 жовтня, знову завдали ударів по Запоріжжю.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Рашисти завдали таких ударів по Запоріжжю:

о 02.00 дрони-камікадзе атакували об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя;

о 05.40 ранку збройні сили рф випустили по обласному центру ракети С-300. Внаслідок ракетного обстрілу зазнали руйнувань об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури, автостоянка з припаркованими автівками. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки та їхню прибудинкову територію.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух раніше повідомляв, що цієї ночі місто атакували чотири дрони Shahed-136 та 10 ракет С300.