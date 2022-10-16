Мать внебрачных детей шойгу судится с Литвой из-за аннулирования вида на жительство

https://racurs.ua/n175841-mat-vnebrachnyh-detey-shoygu-suditsya-s-litvoy-iz-za-annulirovaniya-vida-na-jitelstvo.html

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Російська підприємниця Олена Камінскас (Шебунова), яку видання The Insider називає матір’ю позашлюбних дітей міністра оборони рф сергія шойгу, перебуває у шлюбі з громадянином Литви та позивається до литовського уряду через анулювання її посвідки на проживання.

Про це 16 жовтня повідомила Литовське національне радіо та телебачення (LRT).

За інформацією журналістів, департамент державної безпеки Литви вважав загрозою національній безпеці перебування Камінскас у республіці.

З публікації LRT випливає, що троє з чотирьох дітей Олени Камінскас, у тому числі і ймовірна донька шойгу, є громадянами Литви. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Інше розслідування про Олену Камінскас 16 жовтня випустили The Insider та литовське видання Siena.

У ньому йдеться про те, що її чоловік Адолфас Камінскас, який раніше володів невеликим бізнесом з продажу мопедів, після шлюбу з Шебуновою став власником російської фірми зі статутним капіталом мільйон рублів, а також став інвестором компаній, що займаються багатомільйонними девелоперськими проектами в Литві.

За даними журналістів, після російського вторгнення в Україну Камінскас, який одержав громадянство рф, продав свої литовські активи.

Згідно з публікаціями The Insider, в Олени Шебунової, яка працювала бортпровідницею льотного загону МНС, у 2000-ті та 2010-ті роки був роман зі своїм шефом Шойгу. Той у 1994−2012 роки очолював МНС. Стверджується, що 2001 та 2008 року вона народила від міністра дітей.

У цей період Шебунова, як пише видання, стала власницею компаній, які отримували багатомільйонні контакти від МНС та Міноборони. Ці фірми займалися забезпеченням харчування та постачанням будівельних матеріалів.

У 2015 році Шебунова купила маєток у підмосковному селищі Жуківка, вартість якого The Insider оцінює у півтора мільярда рублів. 2020 року вона подарувала цю нерухомість Адолфасу Камінскасу, а 2022 року він, за даними журналістів, повернув її дружині.

Дружину шойгу звати Ірина. У них двоє дітей — Юлія та Ксенія. Інформація про те, що міністр має позашлюбних дітей від Камінскас, офіційно не підтверджено.

шойгу з 2022 року перебуває під санкціями Євросоюзу, США та інших країн Заходу.