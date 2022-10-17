Рашисты снова атаковали Киевщину дронами-камикадзе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175873-rashisty-snova-atakovali-kievschinu-dronami-kamikadze-video.htmlРакурс
Рашисти ввечері 17 жовтня знову атакують Київщину дронами-камікадзе.
Зокрема, у соцмережах вже з’явилися повідомлення про збиття одного такого безпілотника на Лівому березі Києва.
Також про збиття безпілотника на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко.
За його словами, ППО спрацювало на відмінно, руйнувань внаслідок цієї російської атаки немає. Проте небезпека ще не минула, тож він закликає залишатися в укриттях.
Він зазначає, що вуличне освітлення в місті вимкнуто — щоб краще бачити ворога та задля економії електроенергії.
Яскрава смужка світла — це наші військові таким чином краще намагаються розгледіти ворожі дрони. Тому не панікуйте та знаходьтесь в укриттях, — додав він.
Також з’явилися повідомлення про успішну роботу ППО в Броварах.
Водночас з’явилися повідомлення про запуск рашистами ще двох груп безпілотників-камікадзе з окупованого Криму.
Летять над руслом Дніпра в напрямку столиці. В районі Києва мають бути в 22.30, за попередніми розрахунками, — повідомив у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.