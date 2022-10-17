Российские захватчики снова атаковали Киевщину, фото: Андрей Цаплиенко

https://racurs.ua/n175873-rashisty-snova-atakovali-kievschinu-dronami-kamikadze-video.html

Ракурс

Рашисти ввечері 17 жовтня знову атакують Київщину дронами-камікадзе.

Зокрема, у соцмережах вже з’явилися повідомлення про збиття одного такого безпілотника на Лівому березі Києва.

Також про збиття безпілотника на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко.

За його словами, ППО спрацювало на відмінно, руйнувань внаслідок цієї російської атаки немає. Проте небезпека ще не минула, тож він закликає залишатися в укриттях.

Він зазначає, що вуличне освітлення в місті вимкнуто — щоб краще бачити ворога та задля економії електроенергії.

Яскрава смужка світла — це наші військові таким чином краще намагаються розгледіти ворожі дрони. Тому не панікуйте та знаходьтесь в укриттях, — додав він.

Також з’явилися повідомлення про успішну роботу ППО в Броварах.

Водночас з’явилися повідомлення про запуск рашистами ще двох груп безпілотників-камікадзе з окупованого Криму.