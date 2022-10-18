«Северный поток» взорвали сами россияне. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n175884-severnyy-potok-vzorvali-sami-rossiyane-the-wall-street-journal.html

Ракурс

Вибухи підводних газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» з росії до Європи можна розцінювати як диверсію.

Слідчі не змогли встановити причетних до аварії, але упевнені, що за цим стоїть російська федерація. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб, знайомих із результатами розслідування.

Фахівці з’ясували, що глибина моря у районі, де сталися вибухи, становить близько 70 м. Але через глибину та погодні умови, у тому числі підводні течії, німецькі слідчі не змогли використати водолазів для дослідження. Була проведена підводна зйомка за допомогою спеціальних безпілотників. Також використовувалися мінні шукачі.

А зображення з місць вибухів говорять про те, що вибухівка мала потужність близько 500 кг у тротиловому еквіваленті.

Тим часом шведське видання Expressen опублікувало фото пошкодженої труби «Північного потоку» з’явилися в мережі.

Нагадаємо, вчені зафіксували величезний рівень метану у зоні витоку гозогонів «Північний потік». Цей рівень у 1000 разів перевищував норму.

Джерело: The Wall Street Journal, Expressen