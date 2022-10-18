Бомбонуть, чтобы его не было - женщина, просившая россиян ударить по Черкассам, сядет на 10 лет

https://racurs.ua/n175896-bombonut-chtoby-ego-ne-bylo-jenschina-prosivshaya-rossiyan-udarit-po-cherkassam-syadet-na-10.html

Ракурс

Жінка, яка хотіла, аби росіяни «бомбанули» по Черкасах, сяде на 10 років за ґрати.

Новини з цього міста невтішні для любителів «руского міра». Тетяна Дробот, жителька Черкас, з початку повномасштабного вторгнення листувалася з подругою-росіянкою. У листуванні правоохоронці знайшли цікаві матеріали — фотографії споруд українського міста та підпис «бомбонуть, шоб їх тут не було».

Окрім цього, у соцмережах Тетяна публікувала дописи з виправданням анексії українських міст, а також «лайкала» в «Однокласниках» антиукраїнські пости.

На початку квітня жінку затримали. Зараз її звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Мінімальне покарання за цією статтею КК — 15 років.

Тетяна розкаялася у своїх злочинах та отримала пом’якшувальні обставини — Придніпровський районний суд Черкас виніс вирок у вигляді ув’язнення на 10 років, повідомляє видання «Що там у Черкасах?».

Під час судових дебатів прокурор Черкаської обласної прокуратури попросив для обвинуваченої вісім років ув’язнення. Захисник обвинуваченої попросив для неї покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

У своєму останньому слові Дробот вибачилася за скоєний злочин і ще раз заявила про те, що діяла нібито «піддавшись емоціям». З її слів, з місцем, де були облаштовані фортифікаційні споруди, у неї пов’язані теплі спогади і там познайомились її сестра з майбутнім чоловіком. Жінка плакала і говорила, що «життя проходить повз неї» та просила повернути її «до внука», якому вона «хоче купувати морозиво».