Официально: немецкая IRIS-T интегрирована в украинскую систему ПВО

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Ракурс

Німецька система протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T вже успішно інтегрована в українську систему.

Про це 18 жовтня на брифінгу заявив речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Комплекс успішно інтегровано в систему ППО України, він має гарні тактико-технічні характеристики, тож сподіваємось отримати більше одиниць IRIS-T від Німеччини. Окрім того, чекаємо на комплекс NASAMS, що також підсилить ППО нашої держави, — сказав Ігнат.

Він додав, що ця німецька система ППО «пройшла перше бойове хрещення».

Нагадаємо, Із 7 по 18 жовтня росія завдала понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по 16 областях України. Удари були по обʼєктах критичної інфраструктури.

За цей час загинули понад 70 людей, травмовані більш ніж 240, пошкоджені понад 380 обʼєктів.

18 жовтня Повітряні сили повідомили, що тепер часу спустися в укриття стало менше. Московити атакують Україну ракетами вже не з Каспію, а з-під Ростова, тому часу підготуватися до ударів стало менше.

Стратегічні бомбардувальники рф запускають ракети Х-101 та Х-555. Ракета летить зі швидкістю 900 км/год, і якщо вона запущена з регіону Каспійського моря, то Повітряні сили мають більше часу на реакцію, а люди — щоб спуститися в укриття. Тепер відстань менша і часу теж менше.