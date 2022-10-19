Иранские военные в Крыму учат россиян управлять дронами — ISW

https://racurs.ua/n175915-iranskie-voennye-v-krymu-uchat-rossiyan-upravlyat-dronami-isw.html

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Армія росії продовжує завдавати удари по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури України з використанням авіації, ракет і безпілотників. Також росія завезла в тимчасово окупований Крим іранських військових експертів, які вчать солдат рф керувати дронами. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Чинні та колишні посадовці США підтвердили, що члени іранського Корпусу вартових ісламської революції перебувають на окупованому півострові для навчання російських військ використанню придбаних ними іранських безпілотників, — вказали в ISW.

Такі дії росії уможливлюють нові ймовірні воєнні злочини.

Зауважимо, що у ніч на 19 жовтня Сили оборони збили 12 іранських безпілотників Shahed-136. Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, минулої ночі ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Одинадцять дронів збили сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», ще один — воїни Національної гвардії України.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на іранських чиновників писало, що Іран пообіцяв надати росії ракети класу «земля-земля» та велику кількість безпілотників. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Київ найближчим часом отримає засоби для боротьби з дронами.