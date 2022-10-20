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В Николаеве взорвали скандальный памятник «чекистам»
В Николаеве взорвали скандальный памятник «чекистам» (ФОТО)https://racurs.ua/n175946-v-nikolaeve-vzorvali-skandalnyy-pamyatnik-chekistam-foto.htmlРакурс
У Миколаєві 19 жовтня підірвали пам’ятник радянським чекістам. Увечері в місті пролунав потужний вибух. Спочатку містяни подумали про черговий удар росіян, але незабаром стало відомо, що було підірвано пам’ятник радянським чекістам, який неодноразово хотіли знести згідно із законом про декомунізацію. Тоді на захист постаменту вийшли ветерани МВС.
Про вибух повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він написав, що це міг бути підрив. Кім розповів про руйнування монумента «Солдатам правопорядку», присвяченого загиблим міліціонерам. Його також неофіційно називають пам’ятником чекісту.
Спочатку Кім припустив, що монумент постраждав через ракетний обстріл, але пізніше пригрозив відповідальністю за підрив пам’ятника.
У ніч на 16 жовтня постамент пам’ятника облили фарбою і написали «Чекісту не місце в місті», до цього на ньому було видно напис «кат».
Чекістом фігуру міліціонера назвали через шапку-«будьонівку», хоча ініціаторами його встановлення були саме миколаївські міліціонери. Меморіал відкрили у день радянської міліції — 10 жовтня 1977 року. Колишні та чинні правоохоронці збиралися донедавна біля нього в пам’ятні дати. Законодавча суперечка навколо демонтажу меморіалу тривала з 2016 року, коли в Україні почалася декомунізація.
Пам’ятник мав вигляд чоловічої фігури з «будьонівкою» на голові та написами російською мовою: «Бесстрашным воинам — работникам милиции, павшим в боях за Родину и при исполнении служебного долга» та «Построен в честь 60-летия Советской милиции».
Пам’ятник визнали пам’яткою історії та культури місцевого значення ще в радянський час у 1981 році. У 2016 році Миколаївська облдержадміністрація зробила подання на позбавлення статусу. Проте Мінкульт запросив «додаткових аргументів».
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