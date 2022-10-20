В Николаеве взорвали скандальный памятник «чекистам»

https://racurs.ua/n175946-v-nikolaeve-vzorvali-skandalnyy-pamyatnik-chekistam-foto.html

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У Миколаєві 19 жовтня підірвали пам’ятник радянським чекістам. Увечері в місті пролунав потужний вибух. Спочатку містяни подумали про черговий удар росіян, але незабаром стало відомо, що було підірвано пам’ятник радянським чекістам, який неодноразово хотіли знести згідно із законом про декомунізацію. Тоді на захист постаменту вийшли ветерани МВС.

Про вибух повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він написав, що це міг бути підрив. Кім розповів про руйнування монумента «Солдатам правопорядку», присвяченого загиблим міліціонерам. Його також неофіційно називають пам’ятником чекісту.