Братья-пьяницы. Еврокомиссия предположила, что путин и Берлускони нарушили санкции, когда обменялись водкой и игристым вином

https://racurs.ua/n175953-bratya-pyanicy-evrokomissiya-predpolojila-chto-putin-i-berluskoni-narushili-sankcii-kogda.html

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Європейська комісія припустила, що обмін подарунками з алкогольними напоями між президентом рф путіним та італійським політиком Сільвіо Берлусконі може порушувати санкції ЄС щодо росії.

Про це повідомляють німецьке агентство DPA та італійське видання Europa Today.

Представник Єврокомісії заявила на прес-конференції, що імпорт спиртних напоїв із росії до ЄС фактично заборонено, а до п’ятого пакета антиросійських санкцій, запровадженого у квітні, входить заборона на імпорт горілки.

Очевидно, що відповідальність за введення санкцій лежить на державах-членах, і Комісія працює з ними у реалізації цих заходів, — заявила представник Єврокомісії. При цьому вона визнала, що неясно, чи поширюються санкції на подарунки і пообіцяла уточнити цю інформацію.

18 жовтня агентство LaPresse опублікувало аудіозапис, зроблений на зустрічі Сільвіо Берлусконі з депутатами, які перемогли на виборах від його партії «Вперед, Італія». Згідно з записом, Берлусконі розповів, що відновив стосунки з путіним, «навіть трохи надто». За його словами, політики обмінялися подарунками: «Він послав мені на день народження (у вересні) 20 пляшок горілки та дуже добрий лист. Я йому відповів пляшками ламбруско і таким самим листом».

У партії «Вперед, Італія» заперечують, що Берлусконі відновив відносини з путіним, а також стверджують, що історія з пляшками сталася у 2008 році. При цьому з представленого аудіозапису Берлусконі випливає, що він говорить про пізніші події, так, за його словами, російські міністри звинуватили країни Заходу в розв’язанні війни проти росії, «бо надають зброю та гроші Україні».

Дружба, скріплена горілкою

Аудіозапис опублікувало агентство LaPresse. Берлусконі також висловив занепокоєння через те, що Італія бере участь у військовій допомозі Україні.

Російські міністри вже кілька разів казали, що ми воюємо проти них. Чому? Тому що надаємо зброю та гроші Україні. Я особисто не можу висловлювати свою думку, бо якщо про це розкажуть пресі, трапиться катастрофа, але я дуже, дуже, дуже стурбований.

Я почав відновлювати стосунки з президентом Путіним, навіть трохи надто — тому, що він послав мені на день народження 20 пляшок горілки і дуже добрий лист. Я йому відповів пляшками ламбруско і таким самим листом. Він мене назвав першим із п’яти його справжніх друзів.

Заяви Берлусконі можуть додатково ускладнити формування уряду правою коаліцією. Як пише Il Post, переговори між «Братами Італії» Джорджі Мелоні та «Вперед, Італія» в останні дні йшли тяжко, зокрема, через невдоволення Берлусконі запропонованими його партії урядовими позиціями.

Берлусконі та путін неодноразово заявляли, що їх пов’язують дружні стосунки. Вони продовжили спілкуватися і після того, як Берлусконі у 2011 році залишив пост прем'єр-міністра Італії. Після початку російського вторгнення в Україну Берлусконі говорив, що «дуже розчарований поведінкою путіна», але пізніше сказав, що Європа має спробувати «переконати українців прийняти запити путіна».