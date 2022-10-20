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Разведка Британии раскрыла причину тревоги россиян по поводу отступления с правобережного плацдарма на Херсонщине

Разведка Британии раскрыла причину тревоги россиян по поводу отступления с правобережного плацдарма на Херсонщине

20 окт 2022, 10:43
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На думку розвідки Міністерства оборони Великої Британії, існує ймовірність, що російські військові готуються відступати з правобережної Херсонщини.





У розвідці Британії зазначають, що використовувати для цього окупанти будуть переважно понтонні переправи, позаяк усі мости зруйновані. А це — головний виклик для ворога.

Заява суровікіна з поганими новинами про «спеціальну військову операцію» — це дуже незвично. Це може вказувати, що керівництво рф серйозно замислилось над масштабним відведенням своїх сил, які перебувають на захід від Дніпра, — йдеться в огляді відомства.

Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, росія, швидше за все, буде сильно покладатися на тимчасову переправу, який вона завершила біля Херсона в останні дні, а також військові понтонні поромні підрозділи, які продовжують працювати в кількох місцях.

Источник: Ракурс


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