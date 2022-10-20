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Разведка Британии раскрыла причину тревоги россиян по поводу отступления с правобережного плацдарма на Херсонщине
Разведка Британии раскрыла причину тревоги россиян по поводу отступления с правобережного плацдарма на Херсонщинеhttps://racurs.ua/n175952-razvedka-britanii-raskryla-prichinu-trevogi-rossiyan-po-povodu-otstupleniya-s-pravoberejnogo.htmlРакурс
На думку розвідки Міністерства оборони Великої Британії, існує ймовірність, що російські військові готуються відступати з правобережної Херсонщини.
У розвідці Британії зазначають, що використовувати для цього окупанти будуть переважно понтонні переправи, позаяк усі мости зруйновані. А це — головний виклик для ворога.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 October 2022— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) October 20, 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/LeQsOOjVXy
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/rHzlFrXAJU
Заява суровікіна з поганими новинами про «спеціальну військову операцію» — це дуже незвично. Це може вказувати, що керівництво рф серйозно замислилось над масштабним відведенням своїх сил, які перебувають на захід від Дніпра, — йдеться в огляді відомства.
Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, росія, швидше за все, буде сильно покладатися на тимчасову переправу, який вона завершила біля Херсона в останні дні, а також військові понтонні поромні підрозділи, які продовжують працювати в кількох місцях.
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