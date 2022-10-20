Розвідка Британії розкрила причину побоювань росіян щодо відступу із правобережного плацдарму на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n175952-rozvidka-brytaniyi-rozkryla-prychynu-tryvogy-rosiyan-schodo-vidstupu-iz-pravoberejnogo-placdarmu.html

Ракурс

На думку розвідки Міністерства оборони Великої Британії, існує ймовірність, що російські військові готуються відступати з правобережної Херсонщини.

У розвідці Британії зазначають, що використовувати для цього окупанти будуть переважно понтонні переправи, позаяк усі мости зруйновані. А це — головний виклик для ворога.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 October 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/LeQsOOjVXy



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/rHzlFrXAJU — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) October 20, 2022 Заява суровікіна з поганими новинами про «спеціальну військову операцію» — це дуже незвично. Це може вказувати, що керівництво рф серйозно замислилось над масштабним відведенням своїх сил, які перебувають на захід від Дніпра, — йдеться в огляді відомства.

Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, росія, швидше за все, буде сильно покладатися на тимчасову переправу, який вона завершила біля Херсона в останні дні, а також військові понтонні поромні підрозділи, які продовжують працювати в кількох місцях.