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Розвідка Британії розкрила причину побоювань росіян щодо відступу із правобережного плацдарму на Херсонщині

Розвідка Британії розкрила причину тривоги росіян щодо відступу із правобережного плацдарму на Херсонщині

20 жов 2022, 10:43
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На думку розвідки Міністерства оборони Великої Британії, існує ймовірність, що російські військові готуються відступати з правобережної Херсонщини.





У розвідці Британії зазначають, що використовувати для цього окупанти будуть переважно понтонні переправи, позаяк усі мости зруйновані. А це — головний виклик для ворога.

Заява суровікіна з поганими новинами про «спеціальну військову операцію» — це дуже незвично. Це може вказувати, що керівництво рф серйозно замислилось над масштабним відведенням своїх сил, які перебувають на захід від Дніпра, — йдеться в огляді відомства.

Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, росія, швидше за все, буде сильно покладатися на тимчасову переправу, який вона завершила біля Херсона в останні дні, а також військові понтонні поромні підрозділи, які продовжують працювати в кількох місцях.

Джерело: Ракурс


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