Тактика "все розіб'ють і все згасне" - в Україні розповіли, як і навіщо росія руйнує її енергосистему

https://racurs.ua/ua/n175951-taktyka-vse-rozib-ut-i-vse-zgasne-v-ukrayini-rozpovily-yak-i-navischo-rosiya-ruynuie.html

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росія завдає ударів по системах зв’язку енергосистеми України. Електростанції, що виробляють електроенергію, відрізають від її споживачів. Таким чином, рф обрала тактику руйнувати інфраструктуру тилу, щоб той не міг нормально функціонувати і, відповідно, забезпечувати лінію фронту.

Про це в інтерв’ю «Економічній правді» розповів Максим Тимченко — генеральний директор ДТЕК (це найбільша приватна компанія енергетичної галузі України, до якої входять підприємства з виробництва електроенергії на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, а також з видобутку вугілля та природного газу).

Ці удари завдають не по генеруючих потужностях, щоб ми не могли виробляти електроенергію, а по системах зв’язку з енергосистемою України. Б’ють по відкритих розподільчих пристроях, трансформаторах, перемикачах, щоб станцію, яка може виробляти електроенергію, було неможливо з'єднати з об'єднаною енергосистемою, — пояснює Тимченко. — У чому тактика? У нас з радянських часів збудовані об'єднані енергосистеми — якщо десь зникає одна генерація, її підхоплює інша. Тобто все закільцовано і ми працюємо в єдиній системі. За радянських часів будувалася схема енергосистеми, де все налаштовано під подібні події, які відбуваються сьогодні.

Тимченко впевнений, що російські військові консультують їхні енергетики, щоб ті могли навіть за наявності такої страхової системи завдати максимальної шкоди своїми ударами.

Коли розбивають вузлові підстанції «Укренерго» на 750 кіловат, які пов’язують регіони, де знаходиться генерація, а ключові це атомні станції, то в одному регіоні виходить профіцит, а в іншому — дефіцит енергії. 13 жовтня вони вдарили, щоб не було доступу електроенергії до Києва. Тобто, вони б’ють не за генерацією, не по станції, де виробляється електроенергія, а по видачі потужності — по відкритих розподільних пристроїв.

Тимченко каже, що довгострокова ціль цих ударів — в умовах відсутності перемог росармії створити максимум проблем як цивільному населенню, підриваючи моральний дух, так і у військовому плані з точки зору підвезення обладнання — без електроенергії все зупиняється.

Наприклад, коли били по Дніпропетровській області, де знаходяться наші шахти, то вдарили по підстанції. Без електроенергії зупиняються шахти, ми не виробляємо вугілля, і у нас нема на чому працювати ТЕС. Вони руйнують інфраструктуру, щоб тил не міг нормально функціонувати та, відповідно, забезпечувати лінію фронту, — пояснює Тимченко.

Щодо втрат потужностей, то тут, як зауважує Тимченко, найбільший удар — це Запорізька атомна електростанція. Після захоплення її російськими військами та відключення від енергомережі сьогодні не доступні 6 тис. мегават.

З погляду наших теплових електростанцій: ми втратили Вуглегірську станцію, і Луганську, і Запорізьку ТЕС, що поряд із Запорізькою АЕС. Три теплові електростанції та одна атомна знаходяться на тимчасово окупованих територіях і не можуть для країни виробляти електроенергію. З погляду видачі потужності сьогодні не може працювати Ладижинська станція у Вінницькій області, куди теж цього тижня було завдано ударів. Ми працюємо, сподіваємося її повернути до життя. Інші теплоелектростанції працюють.

Україна втратила наразі приблизно 10 з 52 тис. мегават: 6 тис. — Запорізька атомна, Вуглегірська та Запорізька — по 1200 кожна. Усі разом до 10 тис. мегават.

Тимченко додає, що власних потужностей усередині України для проходження зими та для нормальної роботи достатньо. Проблема — це удари по інфраструктурі, яка дозволяє давати цю потужність. При цьому глава енергокомпанії впевнений, що в Україні «не може бути якогось армаґеддону, ситуації, що всі розіб’ють і все згасне».

Я у цей сценарій не вірив. Хоча я й у війну з росією не вірив. Все може бути, але виходячи з того, як ми проявили себе і як проявила себе система з погляду стійкості, я впевнений, що ми впораємося з цими викликами. Знову ж таки, у зв’язку з військовими. Я дуже покладаюся на ППО. Все-таки навіть за такої масованої атаки понад 50% ракет збили. Це певні уроки для нас і для військових, як долати подібні ситуації, — розповідає шеф ДТЕКу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті російських ударів постраждали 30% українських електростанцій.

20 жовтня задля економії електроенергії у низці областей обмежують роботу електротранспорту: у Києві на деякі маршрути замість тролейбусів вийшли автобуси, а в Харківському метро збільшили інтервали руху поїздів.